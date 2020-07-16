В Монголии у подростка заподозрили бубонную чуму

Шестнадцатилетний подросток в провинции Говь-Алтай на западе Монголии мог заболеть бубонной чумой. Как пишет агентство Синьхуа со ссылкой на Минздрав страны, сейчас юноша находится на изоляции.

«Шестнадцатилетний мальчик... находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура», - приводит агентство текст сообщения здравоохранительного ведомства.

По информации медиков, во вторник мальчик съел мясо сурка. Эти животные часто являются переносчиками бубонной чумы. Врачи призывают отказаться от употребления в пищу их мяса.

Ранее вспышки бубонной чумы зафиксировали в двух регионах Монголии. Власти сообщили, что поводов для беспокойства нет, поскольку были приняты все необходимые карантинные меры.