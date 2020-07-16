«Привыкли к опасностям»: Собянин рассказал о психологическом состоянии москвичей после карантина

Жителям Москвы придется еще какое-то время психологически «выходить» из режима ограничений по коронавирусу, так как за три месяца выработалась привычка к нахождению дома. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что когда в городе вводились карантинные меры, поднялась волна негатива и еще большая волна возникла в момент снятия ограничений.

«Оказалось, что мы за три месяца привыкли к карантинным мерам, привыкли к сидению дома, опасностям… Это психологическая неготовность, это естественный процесс. Поэтому не только эпидемиологически, экономически, но и психологически мы еще будем какое-то время из этого выходить», - сказал Собянин интервью «Комсомольской правде».

Ранее мэр оценил вероятность введения повторного карантина в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, риски такого развития событий существуют.