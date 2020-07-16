Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС

Азербайджан нанесет ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции в случае атаки со стороны Армении. Такое заявление сделали в азербайджанском Министерстве обороны.

«А это обернется для Армении огромной трагедией», - отметил руководитель пресс-службы азербайджанского военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы в беседе с РИА Новости.

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля и продолжается до сих пор. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих, среди которых один генерал. Ереван сообщил о двух жертвах и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать конфликтующим государствам содействие для стабилизации ситуации.