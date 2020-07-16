Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры.
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Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019», - сказал он РИА Новости.
В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.
Россия также неоднократно опровергала свое вмешательство в голосования в разных странах. МИД РФ ранее назвал бездоказательными подобные заявления Лондона о парламентских выборах.