Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019», - сказал он РИА Новости.

В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.

Россия также неоднократно опровергала свое вмешательство в голосования в разных странах. МИД РФ ранее назвал бездоказательными подобные заявления Лондона о парламентских выборах.