В МИД РФ назвали бездоказательными заявления Лондона о вмешательстве Москвы в британские выборы

Заявления Великобритании о якобы вмешательстве России в британские парламентские выборы в 2019 году туманны и противоречивы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат при этом подчеркнула, что Лондон не предоставил каких-либо доказательств своих обвинений.

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты», - заявила она в ходе брифинга.

Захарова также обратила внимание на то, что Британия говорит о каких-то ответных мерах не имея доказательств выдвигаемых обвинений.

«Это взаимоисключающие вещи», - подчеркнула представитель МИД.

На выпад Лондона отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не приемлет обвинения Британии. При этом он назвал голословными заявления британской стороны.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент сообщил, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года. Он отметил, что по данному факту начато уголовное расследование.