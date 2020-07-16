В СК РФ сообщили о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одному покушению на убийство. Такое заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако была осложнена тем, что лица, вероятно, осведомленные о произошедшем, как правило были запуганы и отказывались давать показания на Фургала и его соучастников. В прошлом году, по словам Петренко, доказательственную базу удалось пополнить новыми сведениями, что в дальнейшем позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Сергея Фургала к вменяемым ему преступлениям.

«Для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов», - сказала официальный представитель Следственного комитета РФ.

Петренко также сообщила, что с учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса России именно суд решит вопрос о применении сроков давности, однако следователи не сомневаются в том, что Фургал является заказчиком как минимум двух убийств, что подтверждается собранными доказательствами.