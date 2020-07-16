В Германии заявили о нарушении суверенитета Европы из-за санкций против «Северного потока - 2»

В Германии заявили о нарушении суверенитета Европы из-за введенных США санкций против газопровода «Северный поток – 2». Мнение главы МИД страны Хайко Мааса на этот счет появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

«Объявляя о санкциях против европейских компаний, правительство США игнорирует суверенитет Европы и право решать, где и как мы будем получать энергию... Мы четко отвергаем экстерриториальные санкции», – заявил дипломат.

Хайко отметил также, что европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в Вашингтоне.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил о включении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» в проекты, попадающие под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В Госдуме РФ попытки остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» назвали «плачевными».