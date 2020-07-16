Замминистры обороны и иностранных дел России и Франции провели переговоры в формате «2+2»

Шестнадцатого июля в Париже заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие в переговорах в формате «2+2» на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны России и Франции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В сообщении отмечено, что генерал-полковник также провел встречу с генеральным директором по международным отношениям и стратегии Минобороны Франции Алис Гиттон.