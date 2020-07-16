МИД РФ: США в Сирии тренируют боевиков в «зоне безопасности» Ат-Танфа

Поступает информация, что оккупирующие «зону безопасности» вокруг сирийского Ат-Танфа американцы тренируют боевиков. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Поступает информация о том, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг населенного пункта Ат-Танф - речь идет об американцах - тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных вооруженных формирований "Магавир ас-Саура", делается это для диверсионных акций в других частях Сирии», - заявила она на брифинге 16 июля.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в районе незаконного присутствия американцев в САР с терроризмом не покончено. По ее словам, Соединенные штаты поощряют активность боевиков в Сирии.

Ситуация в Сирии остается напряженной, наиболее сложная обстановка остается в Идлибе и Заевфратье, добавила Захарова. Она отметила, что в зоне деэскалации террористы продолжают оказывать активное сопротивление российско-турецким усилиям и пытаются дестабилизировать ситуацию на северо-западе страны.

Она напомнила, что возросло количество обстрелов позиций сирийской армии и близлежащих населенных пунктов со стороны боевиков. Также 11 июля террористы в очередной раз попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками, а 14 июля на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля был взорван фугас, из-за этого пострадали несколько военнослужащих.