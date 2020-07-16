Не связано с COVID-19: кадры со странными лягушками в Индии удивили интернет-пользователей

Стая желтых лягушек-быков, наслаждающихся времяпровождением в луже, привлекла внимание пользователей Сети. Видеозапись опубликовал на своей странице в Twitter сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван.

Ролик был снят в городе Нарсингхпур штата Мадхья-Прадеш. На кадрах запечатлена стая самцов лягушек-быков, которые меняют свой цвет во время муссонов на желтый, чтобы привлечь противоположный пол. Считается, что чем ярче окраска, тем привлекательнее выглядит самец.

«Происходящее не имеет отношения к COVID-19, саранче и так далее. Это нормальное поведение. Вопрос только в том, все ли мужчины обретут своих дам. Конкуренция реальна», - подписал Касван видео.

Ролик набрал около двухсот тысяч просмотров и более двух тысяч комментариев и ретвитов. Интернет-пользователи восхищались необычными земноводными и делились своими фотографиями повстречавшихся лягушек.