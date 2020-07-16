Путин заявил о «попавших в точку» мерах по борьбе с кризисом

Принятые в России меры по борьбе с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, «попали в точку». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отметив при этом, что без проблем тоже не обошлось.

«Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали... Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», - сказал глава государства во время совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Российский лидер добавил, что в условиях пандемии нужно было «подставить плечо» некоторым экономическим секторам, а также бизнесу и работникам. Также Путин признал, что справиться со всеми трудностями было нельзя, поскольку глубина кризиса оказалась слишком серьезной, а негативные последствия - ощутимыми для граждан РФ.