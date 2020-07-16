Глава МИД Азербайджана освобожден от должности
Ранее президент Ильхам Алиев резко раскритиковал министра.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Соответствующее распоряжение глава государства подписал в четверг, 16 июля.
«Освободить от должности главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова», - говорится в документе.
Мамедъяров находился в должности главы внешнеполитического ведомства с 2004 года. На недавнем заседании кабинета министров Алиев подверг его работу резкой критике, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта с Арменией.
Новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов. Ранее он занимал пост министра образования.