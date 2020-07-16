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Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

Роман Захаров
15:37 16.07.2020
Решение о его проведении будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки.
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В четверг, 16 июля, состоялось онлайн заседание Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». В рамках мероприятия были подведены итоги работы по празднованию Дня Победы. Также обсуждались планы работы на второе полугодие.

Самой актуальной темой заседания стало обсуждение традиционного шествия Бессмертного полка. Ранее президентом РФ Владимиром Путиным было высказано предложение провести шествие 26 июля – в День Военно-Морского флота. В то же время глава государства допустил возможность переноса мероприятия в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Отделения Бессмертного полка есть в 76 регионах России, поэтому у представителей движения была возможность изучить ситауацию с коронавирусом.

«В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», - заявила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Как, в свою очередь, отметил Народный артист СССР, Герой Труда РФ, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой, чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю.

«Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», - предложил он.

В итоге участники заседания решили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в России.

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