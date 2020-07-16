Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова в СИЗО

Иван Сафронов останется под арестом по меньшей мере до 6 сентября. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса.

Как, в свою очередь, заявил адвокат Сафронова Иван Павлов, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в четверг, 16 июля, ознакомила суд и защиту с материалами по данному делу.

«Следователь впервые показал защитникам и суду материалы, содержащие гостайну, но разглашать ее мы не можем. Это материалы оперативно-разыскной деятельности, которые были получены на Сафронова», - сказал защитник в беседе с ТАСС.

При этом Павлов пообещал прокомментировать новую информацию, не нарушая закон.

Напомним, Сафронов был задержан по делу о госизмене 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.

Советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Своей вины в преступлении Сафронов не признает.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе дела Ивана Сафронова.