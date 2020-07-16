Памфилова заявила о необходимости перенести единый день голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в будущем будет перенесен. По ее словам, сентябрь является самым неудачным месяцем для его проведения.

«На будущее обязательно единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Это начало учебного года, у нас учителей много (в избирательных комиссиях – ред.)», - сказала Памфилова.

В 2020 году единый день голосования намечен на 13 сентября. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы 20 региональных глав и выборы депутатов заксобраний в 11 субъектах.