В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наемником из США
Погибший на окраине Горловки диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, являлся наемником из США. Такое заявление сделал замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела», - назвал он имя американца.
Как отметил представитель Народной милиции, погибший активно взаимодействовал с украинскими националистами: на его одежде были замечены элементы нацистской символики.
Напомним, в минувший понедельник группа украинских диверсантов попыталась приблизиться к позициям сил ДНР в районе населенного пункта Зайцево. В результате один человек с украинской стороны погиб. Он подорвался на мине, которая была установлена бойцами ВСУ.