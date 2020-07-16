Путин призвал учитывать настроения проголосовавших за поправки к Конституции

Власти должны учитывать настроения россиян, которые приняли поправки к Конституции, при построении планов на трехлетний бюджетный период. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период», - сказал глава государства на совещании по бюджету на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов.

По его словам, этот период должен соответствовать духу и букве Конституции, а также запросам людей.

Ранее Путин заявил, что продемонстрированный россиянами во время голосования по поправкам к Конституции общественный запрос должен стать ориентиром для всех уровней власти.