В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти

В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.

Так, среди деталей, которые попали в черный список – модули подушек безопасности, пиро-патроны, управляющая электроника, ремни, тормозные и рулевые системы.

Уточняется, что поправки в регламент должны вступить в конце текущего года.

Помимо этого, значительные изменения коснутся тюнинга.

К примеру, для установки так называемой прошивки, которая позволяет увеличить мощность двигателя, нужно будет получить разрешение ГИБДД.

Ранее СМИ сообщали о том, что эксплуатацию старых автомобилей в России могут запретить. Такое предложение было выдвинуто российскими депутатами и его уже рассматривают в Министерстве транспорта и торговли. Данная идея была разработана с целью улучшения экологии.