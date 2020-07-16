Путин обсудил с Роухани выполнение СВПД по иранской ядерной программе

Владимир Путин провел телефонный разговор с Хасаном Роухани. Президенты России и Ирана обсудили различные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Владимир Путин подчеркнул, что СВПД остается важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности», - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Роухани подтвердил приверженность Ирана плану и готовность к конструктивному взаиодействию со всеми его участниками.

«Также поблагодарил Владимира Путина за последовательную российскую позицию в пользу сохранения и реализации ядерной договоренности», - отмечено в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии. Путин и Роухани заявили, что решения по итогам видеоконференции глав государств-гарантов астанинского процесса, были своевременны.

«В этом контексте выражен обоюдный настрой на дальнейшую тесную координацию в целях достижения долгосрочного мира и улучшения гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике», - говорится на сайте Кремля.

Еще одной темой обсуждения стал коронавирус. Стороны проинформировали друг друга о мерах по противодействию инфекции и договорились продолжать сотрудничество в борьбе с пандемией.

Также главы государств обсудили реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики. Хасан Роухани поздравил Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Президенты условились о дальнейших контактах на различных уровнях.