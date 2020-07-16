Следователи требуют арестовать четырех врачей, обвиняемых в торговле младенцами

Следственный комитет РФ просит Басманный суд арестовать еще четырех врачей, которых обвиняют в торговле младенцами от сурогатных матерей.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца других четырех акушеров-гинекологов.

Напомним, их обвиняют в торговле людьми и причинении смерти по неосторожности.

Расследование этого преступления началось еще в январе текущего года, когда в квартире в подмосковном Одинцове обнаружили тело младенца.

В помещении также находились еще трое живых детей. Их должны были забрать биологические родители, граждане иностранных государств, которые на тот момент занимались оформлением необходимых документов.



Фигурантам дела вменяется несколько эпизодов торговли младенцами. Врачам грозит до десяти лет лишения свободы. Никто из них вины не признает.