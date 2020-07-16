Тайные шедевры: как в подвале музея Кировской области нашли картины русских художников

Небольшой городок Яранск в Кировской области стал настоящей сенсацией в мире искусства. В подвале краеведческого музея этого населенного пункта обнаружили шедевры живописи, которые пролежали там 100 лет.

Это полотна Василия Кандинского, Николая Фешина и Александа Родченко. О картинах мир так и не узнал бы, если бы не искусствоведы, что случайно нашли информацию о работах в старых каталогах.

«Боже мой, а у них Фешин! Боже мой, а у них Кандинский! Я педагог по образованию, в искусстве я не сильна. И поэтому для меня многие фамилии были на слуху, но не о многом говорили, потому как глядя на эти работы я не восторгаюсь», - рассказала директор Яранского краеведческого музея Галина Винокурова.

Картины Кандинского, каждая из которых стоит сотни тысяч долларов, занимают свое место среди самоваров и фигур пионеров. Шедевры, которых мир не видел сотню лет, первым посетителям как-то не очень эстетически близки.

«У меня сын, ему шесть лет, он так же нарисует», - поделилась одна из посетительниц.

Оказалось, что в Яранск, где и сейчас всего 15 тысяч жителей, а в начале XX века было еще в пять раз меньше, ведущие русские художники прибыли из столицы. В 1921 году уроженец этих мест, ценитель Кандинского и функционер Народного комиссариата просвещения Евгений Медведев решил устроить на своей малой родине выставку современных московских живописцев. На телегах и лошадях привез сюда три сотни работ.

«С 1919 по19-21-е годы в городе Советске, в слободе Кукарка жили очень интеллигентные образованные люди, которые великолепно знали историю искусства, знали археологию», - объяснила директор Вятского художественного музея Анна Шакина.

По замыслу Евгения Медведева, выставка должна была объехать всю Вятскую губернию. Но судьбу картин Кандинского и Родченко решила одна из двух извечных русских проблем – дороги, точнее бездорожье. Погода испортилась, телеги застряли в пути, работы решили на время оставить в Яранске. А потом о них просто забыли на долгие десятилетия.

«Были предприняты некоторые попытки перевести ее сюда. Но из-за того, что был голод, холод, она благополучно осталась храниться в одном из музеев Вятской губернии», - рассказала Шакина.

Интересно, что еще в 1960-х в Яранск наведывалась комиссия из Москвы. Тогда у краеведческого музея забрали часть картин. Кандинского, Родченко и Бубнову оставили. Они, по мнению искусствоведов, не представляли художественной ценности.