Госдума рассмотрит закон, который увеличивает штраф за нарушение тишины

Госдума планирует рассмотреть дополнения к Жилищному кодексу. Речь идет о законопроекте, который обяжет жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время.

В ГД уверены, что подобный закон на федеральном уровне необходим.

«Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей», - отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью для «Парламентской газеты».

Он также напомнил, что некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, однако, они везде разные, а где-то их и вовсе нет.

«Очень важно, что документ возлагает ответственность на собственника и за своих квартиросъемщиков», – указал депутат.

В законе будет прописано определение самого нарушения требований к уровню шума. В жилых помещениях он установлен СанПиНом: днем это 55 децибел, ночью - 45.

Таким образом, шумом будут признаны звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении и которые явно слышно за пределами этого помещения. При этом в ГД отметили, что плач ребенка или звук шагов при ходьбе не будут считаться нарушениями тишины.

Ранее сообщалось, что в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях расширили состав одного из правонарушений. Теперь в качестве нарушения тишины ночью, облагаемого санкциями, будет рассматриваться громкий собачий лай и мешающая соседям неисправная сигнализация