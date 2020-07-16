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СМИ узнали, как атомная подлодка британского флота едва не протаранила пассажирский паром

Иван Линдеманн
13:03 16.07.2020
Избежать столкновения удалось в последний момент. До аварии оставалось примерно 30 секунд.
СМИ узнали, как атомная подлодка британского флота едва не протаранила пассажирский паром
© Фото: Crown Copyright, Wikimedia

В водах у побережья Шотландии произошел инцидент с атомной подводной лодкой королевского флота Великобритании. Она едва не протаранила паром, на борту которого находились 282 пассажира.

Как пишет Daily Mail, избежать столкновения удалось в последний момент. Наблюдатель, который находился на мосту парома, обнаружил в воде приближающийся перископ. Командир корабля отдал приказ немедленно повернуть судно.

По информации издания, инцидент произошел еще 6 ноября 2018 года. Результаты расследования были опубликованы только в четверг, 16 июля 2020 года.

Отмечается, что до аварии оставалось примерно 30 секунд. Пассажиры и экипаж обоих судов находились под огромной угрозой.

В отделе расследований морских происшествий заявили - если бы столкновение произошло, то это была бы самая серьезная ошибка экипажа  новейшей истории. Дело в том, что ни командир подлодки, ни его помощники не смогли правильно рассчитать скорость, с которой двигался паром.

Название атомной подводной лодки королевского флота не стали разглашать из соображений безопасности.

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