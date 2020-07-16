В Кремле отреагировали на намерение США расширить санкции против «Северного потока - 2»

Угрозы США о введении новых санкций в отношении «Северного потока-2» - это попытка недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что таким образом Вашингтон хочет оказать грубое давление на бизнес в Европе.

«Это конечно же не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям», - сказал представитель Владимира Путина.

В четверг, 16 июля, в Госдуме заявили, что газопровод будет достроен вопреки всем ограничениям, а попытки США помешать возведению объекта закончатся плачевно.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдеп включил в документ «Северный поток - 2» еще и вторую нитку «Турецкого потока». Помпео отметил, что эти действия подвергнут риску применения санкций инвестиции и другие виды деятельности, которые связаны с российскими энергетическими проектами.

«Северный поток - 2» общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии. Против строительства газопровода выступают США, которые хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других стран.