В Кремле оценили действия полиции на несанкционированных акциях в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно. Так представитель Кремля прокомментировал задержания в Москве во время несанкционированных митингов, прошедших накануне.

Журналисты спросили Пескова, почему полиция проводит задержания только в Москве.

«Опять не по адресу вопрос. На него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей», - сказал он.

На уточняющий вопрос, обсуждают ли эти события в Кремле, Песков ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала. По мнению представителя Кремля, на несанкционированном мероприятии не было провокаций.