Сервис с результатами ЕГЭ атаковали хакеры

В Рособрнадзоре сообщили о том, что сервис с результатами ЕГЭ подвергся хакерской DDoS-атаке. В ведомстве уточнили, что ее мощность в пике составляла до шести гигабайт в секунду.

При этом работоспособность и доступность сервиса были сохранены. Атака была успешно отбита, также подчеркнул Рособрнадзор.

«Проблем для участников экзаменов проведенная атака не создала. Все они смогут своевременно ознакомиться со своими результатами», - заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уточняется, что хакеры использовали для атаки сеть ботов.

«Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов. Впрочем, это не дает стопроцентной уверенности, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры», - также заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре сообщили, что были опубликованы результаты ЕГЭ, который выпускники сдавали 3 июля. Несмотря на переход на дистанционное обучение в последние месяцы, по некоторым предметам экзаменуемые показали результаты лучше, чем в прошлом году.