Мосгорсуд признал законным арест Сергея Фургала

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он будет находиться под арестом до 9 сентября.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Фургала на заключение его под стражу проходило в закрытом режиме для обеспечения безопасности участников процесса. Сам хабаровский губернатор принял участие в заседании в режиме видеоконференции из СИЗО.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. В этот же день он был этапирован в Москву. Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, чиновник причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. Фургал вину не признает.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с делом губернатора нестандартной и эмоционально резонансной.