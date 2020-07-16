Байден, Безос и Гейтс: в США массово взломали аккаунты политиков и знаменитостей

В США зафиксированы хакерские атаки на аккаунты знаменитостей и политиков в Twitter. Неизвестные размещают в лентах объявления о якобы раздаче биткоинов всем желающим. Так появились однотипные сообщения на страницах кандидата в президенты США Джо Байдена и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Злоумышленники от лица знаменитостей предлагали перевести пользователям на указанные адреса суммы, которые в течение 30 минут возвращались бы в двойном размере. По информации агентства Bloomberg, мошенникам уже удалось собрать более 100 тысяч долларов.

На данный момент известно, что объявления о раздаче биткоинов появлялись в Twitter Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, а также репера Канье Уэста. Аналогичные сообщения размещались в аккаунтах компаний Apple и Uber.

В Twitter заявляют, что работают над устранением проблемы, сообщения удалены, взломанные аккаунты возращены владельцам. По информации агентства, из-за возникших проблем, акции компании упали на 2,3%.