Гуманоид Алешенька не единственный: житель Кыштыма рассказал о вызывающих ужас аномалиях

В Кыштымском районе Челябинской области систематически наблюдаются аномалии. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал казак, бывший следователь регионального УВД Владимир Бендлин.

«Тут и ребеночек с ластами рождался. И были существа с вертикальным зрачком, отсутствием ушных раковин, половых органов», - рассказал житель.

По его словам, в Кыштымском районе существует некая аномальная зона. Необъяснимые явления хоть и происходят нечасто, но вызывают ужас.

«Не так давно на посту, где я дежурю, кроликов выпустили. Одного нашли, у него из горла кровь высосана», - поделился Бендлин.

Что касается самой известной аномалии - существа, которому дали имя Алешенька, - то судить о его происхождении могут только специалисты. Журналист и автор фильма о гуманоиде Андрей Лошак, который заявил, что карлик существовал на самом деле, скорее всего, ошибается.

«Судя по показаниям специалистов, не мог ребенок с такими отклонениями даже родиться живым», - отметил бывший следователь.

Бендлин подчеркнул, что вряд ли существо с сильными мутациями может выжить без посторонней помощи.

Гуманоид Алешенька был найден в 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом. Как рассказала обнаружившая его местная жительница, она пошла на некий зов. Загадочное существо было очень маленьким: всего 30 сантиметров в длину. Цвет кожи гуманоида был сероватый. У Алешеньки не было первичных половых признаков и пупка. Вскоре существо погибло, а его останки были украдены.