Палестина исчезла с карт Google

Сервис Google Maps убрал с карт Палестину. Так, при поисковом запросе в картах сервиса «Палестина» отображаются соседние государства, самой страны на карте нет.

При этом на «Яндекс.Картах» и других картографических сервисах государство, как и раньше, присутствует.

© Google Maps

К настоящему времени не ясно, является ли «пропажа» Палестины техническим сбоем. Представители американской компании пока никак не прокомментировали данный инцидент.