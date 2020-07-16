Турецкие власти сохранили за собором Святой Софии статус объекта всемирного наследия

Минкультуры и туризма Турции и управление по делам религии страны подписали протокол, по которому собор Святой Софии (Айя-София) будет охраняться как объект всемирного наследия после изменения ее статуса.

Напомним, высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

После этого президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

В свою очередь, глава управления по делам религии страны Али Эрбаш, заявил, что турецкие власти рассчитывают на увеличение числа посетителей Айя-Софии.

«Айя-София - это наследие, которое служит всему человечеству, это одно из лучших исторических и культурных памятников, и нам выпало ее хранить», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск заявил, что опечален превращением в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом он рассказал во время проповеди.

При этом сам Эрдоган назвал изменение статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции.