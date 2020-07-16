Военные вузы России изменили порядок поступления в 2020 году

Министерством обороны Российской Федерации в связи пандемией новой коронавирусной инфекции в 2020 года определен новый порядок поступления кандидатов в ведомственные вузы.

Для молодых людей, изъявивших желание стать офицерами Вооруженных сил Российской Федерации, он заключается в следующем: вступительные испытания, а именно мероприятия профессионального психологического отбора и сдача нормативов по физической подготовке, будут проведены на базе Военных комиссариатов областей.

В целях их проведения в военкоматах будут созданы специальные рабочие группы, включающие в себя специалистов профессионального психологического отбора, специалистов по физической подготовке и другие необходимые специалисты.

Все спланированные мероприятия по сдаче вступительных испытаний, будут проведены с соблюдением всех необходимых и рекомендованных мер по недопущению случаев распространения новой коронавирусной инфекции и при обязательном наличии у кандидатов справки о прохождении тестирования.

После проведения вступительных испытаний их результаты будут утверждены членами рабочей группы, переведены в электронный формат и направлены в избранные кандидатами вузы Минобороны России.

Приемными комиссиями высших военных учебных заведений на основании полученных результатов вступительных испытаний и результатов ЕГЭ будут приняты решения о зачислении того или иного кандидата.

Об итогах приемной кампании в вузы Министерства обороны Российской Федерации абитуриенты смогут узнать 15 августа 2020 года, учебный год начнется с 1 сентября 2020 года.

Приглашаются все желающие юноши и девушки (прием девушек ведется не на все специальности и не во все вузы) для поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Узнать о новых правилах поступления в вузы можно на официальном сайте Минобороны России в разделе «Образование» и в военных комиссариатах по месту жительства.