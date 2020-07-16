Первые советские короткоствольные пистолеты показали на видео

Образцы короткоствольного оружия конструкторов Сергея Прилуцкого и Сергея Коровина - это первые советские пистолеты - показали на видео. Авторы опубликованного на YouTube ролика рассказали, что работы над созданием данного оружия для Красной армии начались еще в 20-х годах прошлого века.

«В тот момент вопрос о выборе патрона был отдан на откуп конструкторам, в результате чего первые военные пистолеты, представленные для испытаний, - образцы Прилуцкого и Коровина, - были сделаны под патрон 7,65х17 мм», - рассказал Калашников Media историк Андрей Уланов.

Данные пистолеты прошли испытания в 1927-1928 годах, но победитель не был определен. Тогда конструкторам предложили увеличить калибр до 9 мм. После этого советские пистолеты снова сравнили. Выяснилось, что созданный Федором Токаревым ТТ превосходит другое оружие (образцы Коровина, Прилуцкого, Вальтера, Браунинга, Парабеллума) по весу, надежности и удобству.

Создатели Сергей Коровин и Сергей Прилуцкий получили от Артиллерийского комитета денежную премию в размере 1 000 рублей.

Также историк Уланов отмечает, что через несколько лет после поставки ТТ на вооружение оружие хотели заменить. Снова начались конкурсные испытания, которые продолжались до марта 1941 года. Выбору новых пистолетов помешала начавшаяся Великая Отечественная война.