Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Рэпер Канье Уэст заполнил заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты США. Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии.

Отмечается, что соответствующий бланк Уэст заполнил в среду, 15 июля, - в последний день регистрации и за несколько часов до закрытия избирательного участка. Рэпер также заплатил необходимый сбор в размере 35 тысяч долларов.

На сайте избиркома сказано, что Уэст будет кандидатом от комитета «Канье-2020», в качестве партии заявлена BDY - Birthday Party («Партия дня рождения»).

При этом во вторник, 14 июля, несколько зарубежных СМИ писали, что рэпер отказался от участия в предвыборной гонке. По данным онлайн-издания TMZ, Уэст заявил о своем намерении баллотироваться из-за обострения биполярного расстройства, которым страдает много лет.

Выборы 59-го президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Как ожидается, за пост будут бороться кандидат от демократов Джозеф Байден и действующий глава государства Дональд Трамп.