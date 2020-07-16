В Госдуме хотят штрафовать на 4 миллиона рублей сайты, которые отказываются удалять информацию

В нижнюю палату Госдумы внесли законопроект о штрафах до 4 миллионов рублей за отказ владельца сайта удалить информацию по законному требованию, за исключением экстремистских материалов и детской порнографии.

Отмечается, что поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Таким образом, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. На должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 4 миллионов рублей.

Новый законопроект предусматривает административные штрафы для владельцев сайтов за отказ удалить информацию с призывами к экстремизму, детскую порнографию.

Данные правонарушения влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. На должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети. Наибольшую опасность представляют интернет-ресурсы - электронные наркомагазины, которые не только пропагандируют потребление наркотиков, но и осуществляют их сбыт