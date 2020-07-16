Онколог перечислил симптомы, которые по ошибке принимают за гастрит

Онколог-хирург Иван Карасев рассказал, что так называемые «голодные боли» в желудке или боли после приема пищи часто принимают за гастрит. При этом в ряде случаев они могут быть признаком язвы.

Врач заявил, что в желудок поступают агрессивные вещества, которые нужны для расщепления пищи. И чтобы они не повредили стенку желудка, вырабатывается специальный защитный фактор.

Но агрессивные факторы вместе с истощением защитного слоя приводят к повреждению стенки желудка. То есть сначала появляется эрозия, а затем язва, пишет Карасев в своих соцсетях.

По его мнению, важную роль играют наследственная предрасположенность к заболеванию и регулярное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов.

Если вовремя не обратиться в больницу, то могут возникнуть серьезные осложнения: кровотечение, перфорация язвы (прободение стенки желудка) и даже рост злокачественной опухоли.

Врач напомнил, что выявить язву поможет эндоскопия - так можно оценить размер повреждения и вероятность осложнений. При эндоскопии берут и биопсию слизистой для морфологического исследования.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали способы предотвращения рака желудка. Специалисты подтвердили, что симптоматику одного из самых распространенных онкологических заболеваний легко спутать с гастритом.