За сутки в Москве скончались 24 пациента с COVID-19

В Москве за минувшие сутки скончались 24 пациента, у которых была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось, что в столице умерли 29 пациентов с COVID-19. Таким образом общее число летальных случаев в Москве увеличилось с 4 234 до 4 258 человек.

Ранее столичные власти сообщили, что москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 207 городских поликлиниках, начиная с 16 июля. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве за все время эпидемии было проведено около 4,3 миллионов ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции.