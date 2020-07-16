Аттракцион неслыханной щедрости: в Twitter Маска появилось сообщение о раздаче биткоинов

Поклонники миллионера Илона Маска были удивлены объявлением, которое появилось в Twitter основателя Tesla и SpaceX. Сообщение было «прикреплено» вверху ленты. Маск якобы предлагал своим подписчиками биткоины, удваивая платежи.

В сообщении предлагалось на указанный адрес перевести свои биткоины, а через 30 минут вернулось бы якобы в два раза больше. Однако объявление провисело в ленте всего несколько минут, после чего было удалено.

Подписчики не поверили соблазнительному предложению и высказали мнение, что аккаунт Илона Маска был взломан. Вскоре выяснилось, что в среду были атакованы хакерами twitter-аккаунты самых известных в мире миллионеров. Так в лентах создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и главы Binance Чанпэн Чжао появились объявления о якобы раздаче нескольких тысяч биткоинов за небольшую сумму, которую нужно было перевести на указанные кошельки.

На данный момент в Twitter устранили фейковые объявления, вернув взломанные аккаунты их законным владельцам.