В ФСВТС объяснили невозможность реэкспорта российских С-400 в США

Реэкспорт проданных Турции российских систем противовоздушной обороны С-400 без согласия Москвы невозможен. Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

«Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», - заявила Воробьева в интервью «Интерфаксу».

Ранее с инициативой перепродать российское вооружение США выступил сенатор-республиканец Джон Тьюн. Таким образом он предложил Анкаре загладить свою «вину» перед Вашингтоном за сотрудничество с Россией и наладить партнерский диалог. Одним из условий американский сенатор поставил согласие властей Турции в будущем отказаться от покупок российского вооружения.

В самой Турции на предложение из-за океана также ответили отказом, объяснив, что перепродажа российского оружия невозможна с юридической точки зрения. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Чилик напомнил США о многократных и безрезультативных попытках Турции наладить диалог с Вашингтоном по вопросу поставок вооружения.

