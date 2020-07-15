В Минобороны Армении сообщили о спокойной ситуации на границе с Азербайджаном

С полуночи 15 июля на армяно-азербайджанской границе сохраняется сравнительно спокойная обстановка. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы с 0.15 (23.15 мск) по настоящее время сохраняется сравнительно спокойная ситуация, ночью артиллерия не применялась», - написала она в Facebook.

Также Степанян сообщила, что с 22.20 до 23.00 (21.20-22.00 мск) подразделения армянских ВС нанесли удары по беспилотным летательным аппаратам противника.

В среду, 15 июля, оборонное ведомство Азербайджана опубликовало видео уничтожения опорного пункта роты Вооруженных сил Армении и армянской боевой техники.

Напомним, что противостояние на границе продолжается с воскресенья, 12 июля. В конфликте стороны обвиняют друг друга, а международные организации призывают Баку и Ереван к диалогу. МИД РФ заявил, что готов помочь в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном.