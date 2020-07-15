Пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге локализовали

Спасатели локализовали пожар в пятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге по адреса Краснопутиловская, д.108.

Таким образом, площадь распространения пожара составила 80 квадратных метров.

Сведения о пострадавших в результате происшествия уточняются, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 9 единиц техники и 37 человека личного состава.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Очевидцы сообщали, что слышали характерный звук и отметили, что взрыв газа мог произойти в школе кулинарии