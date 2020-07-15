Власти города на Аляске решили убрать с улицы памятник правителю русских поселений

Памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову перенесут в музей. Такое решение принял совет города Ситка на Аляке.

«Решено, что собрание города и района Ситка предписывает в кратчайшие сроки переместить памятник Баранову в подходящее место, в музей исторического общества Ситки в Harrigan Centennial Hall», - цитируют сообщение совета города РИА Новости.

В настоящее время монумент находится в центре города. За перенос памятника Александру Баранову, который правил русскими поселениями в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков, выступило коренное население - индейский народ тлинкиты.

В свою очередь, координационный совет организаций российских соотечественников запустил онлайн-петицию против демонтажа статуи. Ее подписали почти 6 тысяч человек.