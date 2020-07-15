В Роскачестве объяснили, почему важно регулярно обновлять ПО устройств

В Роскачестве рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение (ПО) гаджетов. Это необходимо делать для того, чтобы не лишиться денег и персональных данных.

«Отказ от обновления системы делает ваши устройства уязвимее. В зависимости от того, какой именно вирус подцепит не обновленная вовремя система, вы можете лишиться денежных средств», - отметили в ведомстве.

В Роскачестве напомнили, что в современном доме компьютер и телефон плотно связаны в единую сеть: между ними пересылаются файлы, часто от компьютера через USB заряжают телефон. Защищенной эта сеть будет только в том случае, если обновлены все устройства сразу.

При использовании мобильного банкинга эксперты советуют обязательно установить антивирус и обновлять его, а также соблюдать рекомендации против фишинговых атак.

«На телефоне о необходимости обновления, как правило, напоминают push-уведомления. Если приложение «просит» обновиться - не отказывайте ему в этом», - отметили эксперты.

Также, по совету Роскачества, необходимо регулярно обновлять антивирусы, браузеры, а также и продукты Adobe, медиаплееры (в особенности VLC), сторонние графические редакторы.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали об эффективных способах создать и не забыть надежный пароль. По данным исследования, только 39% российских пользователей создают разные пароли для каждого аккаунта.