В доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
По словам очевидцев происшествия, в школе кулинарии мог взорваться газ.
© Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» © Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер, VK
В соцсетях сообщается, что утром в среду, 15 июля, в доме на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.
Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в доме под номером 108.
Точные причины происшествия пока неизвестны. По словам очевидцев, в школе кулинарии мог взорваться газ.
На опубликованных фото и видеокадрах можно увидеть, что взрыв был достаточно сильным. Из нескольких окон валит черный дым. Информации о пострадавших не поступало, отмечает сайт Мойка 78.
Местные жители в комментариях отметили, что также слышали звуки взрыва. Официальной информации от МЧС пока не поступало.