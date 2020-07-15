В доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

В соцсетях сообщается, что утром в среду, 15 июля, в доме на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в доме под номером 108.

Точные причины происшествия пока неизвестны. По словам очевидцев, в школе кулинарии мог взорваться газ.

На опубликованных фото и видеокадрах можно увидеть, что взрыв был достаточно сильным. Из нескольких окон валит черный дым. Информации о пострадавших не поступало, отмечает сайт Мойка 78.

Местные жители в комментариях отметили, что также слышали звуки взрыва. Официальной информации от МЧС пока не поступало.