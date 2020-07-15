Северное сияние и комету засняли на одной фотографии

Жители Канады и США смогли одновременно увидеть в небе северное сияние и комету С/2020 F3. Фотографиями необычного природного явления пользователи поделились в социальных сетях.

Рассмотреть комету можно было с помощью любых оптических приборов. Некоторые увидели небесное тело даже невооруженным глазом.

Комета C/2020 F3 была открыта 27 марта 2020 года. Третьего июля она прошла перигелий, то есть находилась на минимальном расстоянии от Солнца - 45 миллионов километров. Как сказано на странице Московского планетария, в настоящее время небесное тело удаляется от звезды.

До 13 июля комета проходила по созвездию Возничего, 14 июля она перешла в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы. До 20 июля небесное тело можно будет наблюдать в Северном полушарии всю ночь.