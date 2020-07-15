Ученый усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер заявил, что сомневается, в существовании бессимптомных носителей коронавируса. Ученый отметил, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.

По мнению иммунолога, в борьбе с коронавирусом были допущены ошибки. Штадлер подчеркнул, что коронавирус Sars-CoV-2 — это не полностью новый вирус, он схож с другими коронавирусами. Со временем он мутирует и исчезает летом, как обычный сезонный вирус.

Штадлер раскритиковал заявление своих коллег о том, что в качестве основной опасности такого вируса было названо то, что от него не существует иммунитета. По мнению иммунолога, это можно считать лишь предположением, сообщается на портале Американской академии медицины за продление жизни.

Он также подставил под сомнение компетентность ряда эпидемиологов за то, что они не верили в сезонность коронавируса, что привело к ошибочным прогнозам.

Ученый считает, что бессимптомных носителей вируса не существует. По мнению Штадлера, ошибка в том, что тесты не могут определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой.

Ранее сообщалось, что китайские ученые заявили, что бессимптомные переносчики COVID-19 могут оставлять инфекцию на поверхностях. Исследователи взяли пробы воздуха, а также материалы с поверхностей предметов в палатах 13 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, но заболевание протекало без симптомов.