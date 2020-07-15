Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения военного объекта Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в товузском направлении армяно-азербайджанской границы были уничтожены военный объект (опорный пункт роты) и боевая техника Вооруженных сил Армении.

«В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника вооруженных сил Армении», - сообщил РИА Новости глава пресс-службы оборонного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Видеокадры спецоперации Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте.

Противостояние на армяно-азербайджанской границе началось в воскресенье, 12 июля. По официальным данным Баку, со стороны Азербайджана погибли 11 военных, в числе которых генерал. Ереван сообщил о четырех погибших офицерах и солдатах, а также пяти раненых.

В происходящем стороны продолжают винить друг друга. Несколько международных организаций, включая ОДКБ, призвали Азербайджан и Армению к диалогу. В МИД России заявили о готовности оказать Баку и Еревану содействие в урегулировании конфликта.