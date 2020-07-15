Опубликованы фотографии рыбы с «человеческими» губами и зубами

В социальных сетях стали набирать популярность фотографии рыбы с «человеческим» ртом. Пост c этими изображениями в Twitter набрал уже более 14 тысяч лайков и свыше 8 тысяч ретвитов.

На снимках можно увидеть рыбу с губами и зубами, напоминающими человеческие.

© raff_nasir, Twitter

Отмечается, что эта рабы принадлежит к семейству спинороговых. Они водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Данные рыбы очень агрессивны и нередко нападают на дайверов.