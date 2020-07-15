В Госдуме предложили доплачивать россиянам за найденную в магазине просрочку

В Госдуме выступили с предложению к Роспотребнадзору выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках просроченные продукты, 50% штрафа, выписанного магазину за нарушение.

На сегодняшний день штраф для юридических лиц, допустивших просрочки, составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Человек, который приобрел просроченный продукт и обратился в контролирующие органы, может добиться моральной компенсации лишь через суд, отметил депутат ГД Василий Власов, пишет RT.

По его мнению, сейчас практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию.

Ранее сообщалось, что юрист объяснил, как быть с «просрочкой» при доставке продуктов. По словам эксперта, после обращения с претензией, продавец обязан заменить товар в течение 7 дней, возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней.