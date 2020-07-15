В NASA надеются на поддержку Роскосмосом лунной программы США

В NASA по-прежнему ожидают поддержки от России в лунной программе США, несмотря на то, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал ее. Об этом агентству Reuters сообщил глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн.

Он заявил, что NASA и Роскосмос будут играть ключевую роль по высадке людей на поверхность Луны к 2024 году и строительству станции на орбите спутника. По мнению Брайденстайна, отношения двух корпораций являются крепкими.

Ранее Дмитрий Рогозин назвал лунную программу США политическим проектом. Глава Роскосмоса заявил, что он направлен на создание в своеобразной НАТО в космосе.

Напомним, что новая лунная программа США носит название Artemis - точно такое же, как и первая американская программа в 60-70-х годах прошлого века. Кроме того, Штаты планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway.